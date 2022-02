Afgelopen maandag deelde Sony AI een teaser video, waarin ze een onthulling aankondigde omtrent de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dit hebben ze in samenwerking met Gran Turismo ontwikkelaar Polyphony Digital gedaan en vandaag hebben ze middels een persbericht meer duidelijkheid gegeven.

Beide partijen kondigen Gran Turismo Sophy (GT Sophy) aan, wat de eerste supermens AI is, die zich min of meer identiek gedraagt als mensen als het op racegames aankomt. Deze AI is getest en gebruik in Gran Turismo Sport, waarbij pro spelers niet echt doorhadden tegen een AI te racen.

GT Sophy is ontwikkeld als ‘self-learning AI’, wat wil zeggen dat de AI zich tegoed doet aan informatie naargelang wat mensen doen in de game. Op basis daarvan past het zich aan om zo een zeer natuurgetrouwe presentatie te geven van het racen. Om precies te zijn is GT Sophy getraind de volgende skills te leren:

Race Car Control: Deep understanding of car dynamics, racing lines, and precision maneuvers to conquer challenging tracks.

Racing Tactics: Split-second decision-making skills in response to rapidly evolving racing situations. GT Sophy showed mastery of tactics including slipstream passing, crossover passes and even some defensive maneuvers such as blocking.

Racing Etiquette: Essential for fair play, GT Sophy had to conform to highly refined, but imprecisely specified, sportsmanship rules including avoiding at-fault collisions and respecting opponent driving lines.

Afgezien van dat het ontwikkelen van een AI tegenwoordig vrij gebruikelijk is, is de grotere vraag vanuit een gamer perspectief wat de toepassing op termijn precies zal zijn. Daar is men niet heel concreet in, behalve dat ze gaan onderzoeken hoe ze GT Sophy in toekomstige Gran Turismo delen kunnen integreren. De vraag is dus een beetje of Gran Turismo 7 al van deze technologie gebruikmaakt.

Voor een uitgebreidere toelichting op GT Sophy kan je bij de officiële bekendmaking terecht.