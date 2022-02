Sony AI heeft samen met Gran Turismo 7 ontwikkelaar Polyphony Digital de onthulling van een baanbrekend project omtrent kunstmatige intelligentie aangekondigd. Middels een teaser trailer maken ze dit wereldkundig, maar veel kunnen we hier niet uit opmaken.

Dit komt omdat de officiële presentatie aanstaande woensdag zal plaatsvinden, dus we moeten nog even geduld hebben. Wel is al bekend dat beide bedrijven samen hebben gewerkt om een AI te ontwikkelen die leert van hoe mensen zich op de baan (in de racegame) gedragen.

Het resultaat daarvan is dat de AI in staat is om op basis van de informatie van mensen, rondetijden te rijden die gelijk zijn aan de top 10% van de snelste spelers ter wereld. Sterker nog, de AI is ook in staat om rondes te rijden die 4.5 seconde sneller zijn dan die van de gemiddelde mens.

De vraag is natuurlijk of die AI ook toegepast is in Gran Turismo 7, want een té goede digitale tegenstander is ook weer niet leuk. Desalniettemin klinkt het wel goed, want als de AI in Gran Turismo 7 beter is dan ooit te voren, dan is dat per definitie een stap vooruit. De franchise heeft immers vaak zat kritiek gehad op de wat breinloze AI die als een trein rondrijdt.