Sony liet gisteren weten dat de PlayStation VR2 begin 2023 zal verschijnen. Er is nu een gerucht opgedoken dat de ‘release window’ mogelijk nog kleiner maakt.

Een gerucht zegt in principe helemaal niets, maar we willen jullie dit toch niet onthouden. De reden hiervoor is dat de informatie van PSVR Without Parole komt. Zij wisten begin dit jaar al te vertellen dat de PSVR2 in het eerste kwartaal van 2023 zal gaan verschijnen en sinds gisteren weten we dat zij het bij het goede eind hadden.

Nu wordt er door PSVR Without Parole geclaimd dat de PlayStation VR2 eind februari of begin maart 2023 in de winkel zal liggen. Of zij nu wederom gelijk hebben, is nog afwachten, maar hun eerdere voorspelling geeft in ieder geval goede hoop.