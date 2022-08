Hoera! Na ruim een maand offline te zijn geweest, is de My Nintendo Store weer open for business. Het onderhoud is afgerond en dus kunnen we weer direct bij Nintendo games, consoles en goodies bestellen. Wel valt te lezen dat de site zich op dit moment in een beta-fase begeeft.

Wanneer je doorklikt naar de faq, valt te lezen dat er op dit moment nog nieuwe functies en andere updates worden uitgevoerd voor de My Nintendo Store. De site kan dus nog niet helemaal naar behoren functioneren. Wanneer de beta-fase wordt afgerond, is op het moment van schrijven nog niet duidelijk.