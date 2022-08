De wat oudere gamers onder ons die leuke herinneringen hebben aan de Monkey Island-serie werden in april van dit jaar blij verrast door een aankondiging van een nieuw deel. We weten nu ook wanneer deze zal verschijnen.

Tijdens Gamescom Opening Night Live werd er een nieuwe trailer van Return to Monkey Island getoond. In deze video werd ook duidelijk wanner het spel in de winkel komt te liggen en dat is al vrij snel, namelijk 19 september.

De video liet tevens weten dat degene die een pre-order plaatsen een extra krijgen in de vorm van een ‘horse armor’, die verder geen doel heeft behalve dat deze nutteloos in je ‘inventory’ zit. Dit is natuurlijk een knipoog naar een bepaalde game uit 2006 van Bethesda.

De nieuwe video van return to Monkey Island check je hieronder.