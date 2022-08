Yoko Taro, het creatieve genie achter games zoals de NieR franchise, zit niet stil. Aan het einde van 2021 liet hij een nieuwe franchise op ons los onder de noemer ‘Voice of Cards’. Hij creëerde een RPG-franchise die volledig werd voorgesteld aan de hand van kaarten en dat bleek een succesformule te zijn. Voice of Cards: The Isle Dragon Roars was een geslaagd experiment en slechts enkele maanden later was daar al de sequel in de vorm van Voice of Cards: The Forsaken Maiden. Nu blijkt dat de franchise waarschijnlijk ook een derde deel zal krijgen.

PlayStationSize deelde op Twitter de onderstaande post. Dit account checkt het PlayStation Network geregeld om zo te ontdekken wat zoal wordt toegevoegd aan de database. Zo ontdekte men het bestaan van ‘Voice of Cards: The Beasts of Burden’. Een officiële aankondiging of trailer is er momenteel nog niet, maar de kans is groot dat die binnenkort ook zal volgen.