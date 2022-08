Sony Interactive Entertainment heeft een nieuwe studio overgenomen, zo laat men weten via een bericht op het PlayStation Blog. Het gaat om Savage Game Studios, een ontwikkelaar die zich vooral specialiseert in mobiele games.

Met het overnemen van deze studio ziet Sony nog meer manieren om de PlayStation bij mensen aan de man te brengen. Hieronder een verklaring van CEO Michail Katkoff.

“Established in 2020 and led by myself and fellow Co-founders Nadjim Adjir and Michael McManus, Savage Game Studios was born of our many years of mobile game development experience spanning a number of massively successful global IP. Our guiding vision was a creative space where experimentation and taking risks weren’t warily avoided, but rather eagerly embraced. We’ve all worked at big studios and while we respect the advantages of ample resources, we wanted to stay small and nimble so we could call our own shots.

“So why then,” you may be thinking to yourself, “would you join PlayStation Studios?” We made this deal because we believe that PlayStation Studios’ leadership respects our vision for how we can best operate and succeed, and because they too are not afraid to take chances. All of that, plus the ability to potentially tap into PlayStation’s amazing catalog of IP and the fact that we will benefit from the kind of support that only they can provide… The harder question to answer would be “why not?”