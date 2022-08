Creative Assembly – bekend van onder meer de Total War-games en Alien: Isolation – heeft een nieuwe actie titel in ontwikkeling. Dit laat de studio weten in een blogpost op hun website. Het project bevindt zich nog in de pre-productie fase en men is druk bezig met het verzamelen van de juiste talenten.

In de tekst licht men echter wel een tipje van de sluier op: kandidaten met ervaring in Unreal Engine 5 en/of third-person games hebben een streepje voor. Daarbij is men vurig op zoek naar designers, programmeurs en animatoren. De ontwikkeling ligt bij Creative Assembly in Sofia, die studio werd in 2017 opgericht en was tot nu toe verantwoordelijk voor meerdere Total War-uitbreidingen.

Naast deze vooralsnog mysterieuze titel is Creative Assembly tevens bezig met een andere game: de PvPvPvE first-person shooter Hyenas.