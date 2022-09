Dat wij smachten naar een vervolg op Yakuza: Like a Dragon mag een understatement genoemd worden. Het eerste verhaal van Ichiban was er een die absoluut naar meer smaakte. Nu heeft Ryu Ga Gotoku Studio laten weten dat er op 8 september een nieuwe RGG Studio TV broadcast zal plaatsvinden met een sneak peek naar hun nieuwe project.

Het eerste wat natuurlijk te binnen schiet is een vervolg op Yakuza: Like a Dragon. Doorgaans heeft Ryu Ga Gotoku Studio twee series waar ze aan werken: Yakuza en Judgment. Gezien Lost Judgment hun meest recente titel is (we tellen Super Monkey Ball Banana Mania in deze even niet mee) lijkt ons een nieuwe Yakuza logisch. Of wellicht is het totaal iets anders. Ze hebben natuurlijk ook al eens een Fist of the North Star game gemaakt…

We weten het zeker op 8 september.