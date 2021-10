Review | Super Monkey Ball: Banana Mania – SEGA heeft in de afgelopen decennia veel mooie franchises uitgebracht en een daarvan is natuurlijk Super Monkey Ball. Een ontzettend simpel concept waarin AiAi, maar ook andere figuren in een bal kruipen en bananen moeten verzamelen. Klinkt misschien saai, is het allesbehalve. Dit komt door de uitdaging die ermee gepaard gaat, de fun en de aanstekelijke muziek die het geheel compleet maken. Dit levert bijgevolg een heerlijk vrolijk avontuur op. Er zijn meerdere games in de reeks verschenen en die heeft SEGA nu van een nieuwe lik verf voorzien, gebundeld en uitgebracht als Super Monkey Ball: Banana Mania.

Drie games in een

Er zijn verschillende games in deze reeks verschenen, maar de hoofdmoot is toch wel Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 en Super Monkey Ball Deluxe, die nu samen deze nieuwe uitgave vormen. Het trio van games is namelijk voor de last- en current-gen platformen geoptimaliseerd en iedereen die de klassiekers destijds gemist heeft, kan nu alsnog in dit doldwaze avontuur duiken. Het mooie van deze samenstelling is dat je ontzettend veel content tot je beschikking krijgt, aangezien de games individueel destijds al rijkelijk voorzien waren van parcoursen en meer. Dat is nu niet anders, op een hoop gegooid en dat levert uren aan speelplezier op.

Het doel in de Story modus is om per wereld een tiental levels af te werken door met de bal zo snel mogelijk van het start- naar het eindpunt te rollen. Hierbij is het zaak om zoveel mogelijk bananen onderweg op te pikken, zodat je een goede score neerzet. Voor de completionists onder ons is het doel natuurlijk om de 100% te bereiken en dat komt met veel trial & error, wat de herspeelbaarheid de hoogte in stuwt. In aanvulling op de vele hindernisbanen die je in de Story modus kunt vinden, beschikt de game ook nog over oefenmodi en een modus met uitdagingen, die ook weer allemaal van andere parcoursen zijn voorzien – afkomstig uit de originele games.

Hulp bij de uitdaging

Dat perfectioneren is de grootste tijd vretende factor in dit verhaal. Je bestuurt namelijk niet de bal met AiAi of een van de andere personages, maar je tilt elk level om zijn middelpunt waardoor de bal gaat rollen. Dit klinkt natuurlijk als een simpel concept, ware het niet dat de levels steeds uitdagender worden met obstakels, gaten, elementen die je pad blokkeren en meer. Ook de routes kunnen bij momenten zeer smal zijn, waardoor het echt op balans skills aankomt. Een leuke uitdaging en als nieuwkomer moet je het zeker niet onderschatten. Mensen die de originele games gespeeld hebben, die weten natuurlijk precies wat ze kunnen verwachten.

In het geval je een nieuwkomer bent en je hebt veel moeite, dan is het fijn om te weten dat er een hulpmiddel in de game aanwezig is. Deze kun je op elk moment per level in het menu inschakelen en dan krijg je de ideale route voorgeschoteld. Ook de tijd wordt verdubbeld, waardoor je meer op je gemak het level kunt voltooien. Lukt het je om het level uit te spelen, dan kan je door naar de volgende in de reeks. De game zal dus nooit je voortgang belemmeren omdat je er zelf niet handig genoeg in bent. Een fijne optie die best weleens van pas kan komen tijdens het spelen van deze klassiekers. Toch is de bevrediging natuurlijk wel een stuk groter als het op de normale wijze lukt, maar dat is aan jou als speler.

Vrolijkheid ten top

Een nadeel van de levels in de verschillende modi is wel dat je een verplichte volgorde van wereld moet afwerken. Dus in tegenstelling tot de originele games is het niet mogelijk om zelf een wereld te kiezen. Iets meer flexibiliteit daarin had niet misstaan. Daarnaast zien we in de Story modus ook dat de originele cut-scènes – die in CGI waren – zijn aangepast naar geanimeerde korte video’s, die veel minder een feeling bij de speler van betrokkenheid oproepen. Een klein detail overigens, want wat Super Monkey Ball: Banana Mania in ieder geval wel goed doet is een vrolijke sfeer brengen. Het is in deze vooral de muziek die hier de boventoon voert, want de deuntjes toveren gelijk een glimlach op je gezicht. De omroeper die de naam van het personage noemt bij het maken van een keuze, maakt het af: je waant je haast in een arcadehal.

Dit brengt ons bij het visuele aspect en daar kunnen we kort over zijn. Op de PlayStation 5 speel je Super Monkey Ball: Banana Mania in een scherpe en strakke 4K resolutie. Dat is prettig, maar echt indrukwekkend is het niet. De textures zijn natuurlijk geoptimaliseerd voor deze nieuwe resolutie, maar het betreft nog altijd oude content. In dat kader spreken we ook van een remaster, waardoor je het niet voor de grafische kwaliteit hoeft te doen. Dit valt vooral met de achtergronden op, die erg simpel en van een relatief lage kwaliteit zijn qua resolutie. Maar wat wil je ook, het zijn oude games en feit blijft dat het er in deze staat prima uitziet. Bovendien ervaar je alles in 60 frames per seconde, wat voor een soepele ervaring zorgt waar verder niets op aan te merken valt.

Bananen verzamelen

Het doel is in elke modus om zo snel mogelijk van begin naar einde te gaan en daarbij zoveel mogelijk bananen mee te pakken. Dit kun je omzetten in munten en die spendeer je weer in de in-game winkel. Dit aan nieuwe modi, extra functies (zoals springen), alsook cosmetische zaken waarmee je jouw personages van een unieke stijl kunt voorzien. Het geeft je ook enige motivatie om door te blijven spelen om zo alles te kunnen kopen in de in-game store, maar dat is niet waar het aanbod qua content stopt. Zo is de game ook voorzien van een reeks minigames en het betreffen hier de 12 spellen uit Super Monkey Ball Deluxe, die allemaal in multiplayer speelbaar zijn.

De games zijn vrij minimalistisch, maar daarom niet minder leuk om even te spelen. Ook vormt het een mooie afwisseling op de reguliere content die de game rijk is. Toch is dat uiteindelijk hetgeen waar je de meeste tijd aan zult spenderen en als je een beetje competitief bent ingesteld, dan kun je natuurlijk jouw resultaten online op de leaderboards delen. Het punt van de gameplay is dat je een parcours zo snel mogelijk voltooid en de uitdaging zit hem in het zoeken naar snellere routes, zeker als je om de snelste tijd strijdt. De eerste blik op de leaderboards doet je ook schrikken, want je zal er ongetwijfeld zeer ver vandaan zitten, maar keer op keer je tijd net even bijschaven maakt dat je dichterbij komt. En eeuwige roem is natuurlijk nooit verkeerd.

Nu zijn leaderboards in veel games een secundair element waar over het algemeen weinig aandacht naar uitgaat. In het geval van Super Monkey Ball: Banana Mania is dat echt een belangrijke factor, gezien dat de game nog meer waarde geeft om te herspelen. In dat kader is het best jammer dat je de replay van jouw snelste run niet online kunt delen gekoppeld aan de tijd die je hebt neergezet. En vice versa is het niet mogelijk om die van een ander te bekijken, al dan niet in de vorm van een ghost. Dit maakt het dus nog lastiger om elkaar te verslaan, maar misschien is dat ergens ook wel een beetje de charme van de uitdaging, die met deze game gepaard gaat.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.