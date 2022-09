De geruchtenmolen draait op volle toeren. Mede dankzij het gerucht dat we deze maand nog een Nintendo Direct mogen verwachten komt er nu van alles Nintendo-gerelateerd naar buiten. Zo zou Nintendo werken aan een gloednieuwe 2D Mario-game. Je leest het goed, gloednieuw. Deze game zal namelijk niet deel uitmaken van de New Super Mario Bros. serie, maar een eigen identiteit krijgen.

De doorgaans betrouwbare Nintendo-insider Zippo wist dit te melden. De game zal een eigen art style krijgen, een online multiplayer bevatten en ook de terugkeer van een klassiek Nintendo personages in de vorm van Foreman Spike zien. Of het klopt weten we niet, maar wellicht dat we meer te horen krijgen tijdens de aanstaande Nintendo Direct.