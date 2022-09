Een grote vrees van Sony nadat Activision Blizzard is overgenomen door Microsoft, is dat Call of Duty op den duur exclusief zal worden. Microsoft daarentegen heeft meermaals aangegeven de huidige afspraken te honoreren en ook niet de intentie te hebben om de franchise exclusief te maken voor de Xbox.

Om daar nog een schep bovenop te doen heeft Phil Spencer zelfs een brief naar Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan gestuurd, zo schrijft The Verge. In die brief staat dat Call of Duty niet zomaar van de PlayStation zal verdwijnen en dat de franchise zeker nog een aantal jaren – na de huidige marketing deal – op de PlayStation zal uitkomen.

“In January, we provided a signed agreement to Sony to guarantee Call of Duty on PlayStation, with feature and content parity, for at least several more years beyond the current Sony contract, an offer that goes well beyond typical gaming industry agreements.”

Hoeveel jaar precies wordt niet aangegeven, maar volgens een eerder bericht van Bloomberg dit jaar is de deal tussen PlayStation en Activision Blizzard nog geldig tot 2024. En met een aantal jaar is de rekensom al snel gemaakt dat PlayStation gamers zich tot zeker 2026/2027 geen zorgen hoeven te maken.

Mocht Microsoft dan besluiten de franchise exclusief te maken voor de Xbox, wat in potentie net samenvalt met nieuwe consoles, dan zijn de zorgen van de Britse waakhond echter weer gegrond. Hoe dan ook, in de komende jaren zal in ieder geval weinig tot niets veranderen. Wel zullen Call of Duty-games naar Game Pass komen, zo liet Microsoft recent al weten.