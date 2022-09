De overname van Activision Blizzard door Microsoft is nog in volle gang en zal pas begin 2022 naar verwachting afgerond worden. Microsoft heeft er echter alle vertrouwen in en blikt alvast vooruit op hoe de toekomst eruit zal zien betreffende de grote franchises van de uitgever.

Wat iedereen al verwacht had is nu officieel bevestigd: games in de Call of Duty, Overwatch en Diablo franchises zullen beschikbaar gesteld worden via Game Pass. Hoewel er niet specifiek over Call of Duty: Modern Warfare 2 en Overwatch 2 gesproken wordt, is het aannemelijk dat die games op Game Pass zullen verschijnen bij release.

Om gelijk eventuele zorgen weg te nemen gaat Phil Spencer in zijn bericht op de Microsoft website ook in op de PlayStation. Hij stipt aan dat Call of Duty op dezelfde dag beschikbaar zal zijn in dezelfde vorm op de PlayStation. Er zal dus geen verschil zijn met de Xbox en pc-versie die via Game Pass aangeboden wordt.