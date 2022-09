De overname van Activision Blizzard door Microsoft moet wereldwijd door overheden gecontroleerd worden. Dit om te voorkomen dat dergelijke overnames monopolyposities in de hand werken. De overname van het bedrijf is recent door Brazilië en Saudi-Arabië goedgekeurd, maar er zijn nog genoeg landen die bezig zijn met controlewerkzaamheden.

De ‘Competition and Markets Authority’ is in het Verenigd Koninkrijk de instantie die de overname onder de loep neemt en zij zijn wat sceptisch. Ze gaan namelijk naar een tweede fase om de overname te onderzoeken en dat kost meer tijd. In de eerste fase zijn namelijk wat bezwaren naar boven gekomen.

Zonder er een al te ingewikkeld verhaal van te maken, komt het er op neer dat een overname van Activision Blizzard ervoor zorgt dat Microsoft de controle krijgt over populaire games als Call of Duty en titels van Blizzard, wat concurrenten zou kunnen benadelen.

Een van de vraagstukken is hoe Microsoft op termijn omgaat met bijvoorbeeld Call of Duty, want ze hebben bij bezit recht op het weigeren van toegang tot de franchise vanaf andere platformen. Met name Sony zou hier de dupe van kunnen worden. Dit is deels gestoeld op het marktaandeel van Sony in het land, dat aanzienlijk groter is dan dat van Microsoft.

In een situatie als bepaalde content niet langer toegankelijk zou zijn vanaf de PlayStation, heeft dat een grote impact op de inkomsten van Sony. Iets wat met name gevoeld kan worden bij de lancering van een nieuwe generatie consoles, aangezien bepaalde franchises doorslaggevend kunnen zijn in de keuze welke console wordt aangeschaft.

Dat laatste is interessant, want dat is precies hetzelfde bezwaar als wat Sony aantekende in Brazilië. Iets wat door Microsoft werd weggewuifd. In de tussentijd heeft Microsoft overigens ook gereageerd, zoals je eerder al kon lezen: ze zijn niet van plan om Call of Duty exclusief te maken.