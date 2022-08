Begin dit jaar liet Microsoft de gehele industrie op z’n grondvesten schudden toen het bedrijf onthulde dat zij Activision Blizzard zouden overnemen voor het astronomische bedrag van 70 miljard dollar. Inmiddels zijn verschillende regelgevende instanties de deal aan het onderzoeken en Sony gaf eerder deze week al z’n mening over Game Pass.

In datzelfde traject – geleid door de Braziliaanse instanties – is Sony ook specifiek ingegaan op één IP: Call of Duty. Het Japanse bedrijf gaf eerder al aan dat ze verwachten dat titels vanuit de stallen van Activision multiplatform zullen blijven. Sony heeft immers veel vertrouwen in de naam Call of Duty en de fabrikant wil zelfs zo ver gaan dat het IP spelers beïnvloedt in welke console zij uiteindelijk zullen gaan kopen, aldus de transcriptie van VGC.

Sony noemt Call of Duty ‘een essentiële game, een AAA-type titel die geen rivaal heeft.’ In de vragenlijst gaat men verder met het argument dat – zelfs als een concurrent het budget heeft om een vergelijkbaar product te maken – het nog steeds niet op het niveau van Call of Duty zal eindigen qua naamsbekendheid en verkoopcijfers. In de afgelopen jaren waren Call of Duty-games de bestverkochte titels en zelfs in mindere jaren wist het IP andere grote namen met een aanzienlijke marge te verslaan.