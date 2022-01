Microsoft kondigde recent aan Activision Blizzard op te kopen voor een astronomisch bedrag van rond de 70 miljard dollar. Iets wat natuurlijk niet onopgemerkt is gebleven, want het domineert deze week al het nieuws. Het zal op zijn minst gezegd zeer grote gevolgen hebben voor de gehele gamesindustrie, waaronder ook voor Sony. Zij hebben immers een uitgebreide samenwerking met de uitgever omtrent Call of Duty.

The Wall Street Journal meldt dat Sony via een vertegenwoordiger een eerste reactie heeft gegeven. In die verklaring staat dat Sony verwacht dat games van Activision Blizzard gewoon beschikbaar zullen komen op de PlayStation 4 en/of PlayStation 5, dit in verband met contractuele verplichtingen.

“We expect that Microsoft will abide by contractual agreements and continue to ensure Activision games are multiplatform,”

Zo klinkt het optimisme vanuit Sony, hoe Microsoft hierover denkt is nog niet helemaal duidelijk. Wel is al gezegd dat games/projecten die al beschikbaar zijn voor de PlayStation consoles, niet zomaar afgenomen worden. Hoe het zit met toekomstige nieuwe projecten is nog afwachten.