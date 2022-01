Het zal je (waarschijnlijk) niet zijn ontgaan: Microsoft gaat een astronomisch bedrag van 70 miljard dollar neerleggen en Activision Blizzard overnemen. Dit is natuurlijk uitstekend nieuws voor Microsoft en de Game Pass-dienst, maar de vraag is nu natuurlijk wel wat er met een aantal grote franchises – zoals Call of Duty – gaat gebeuren.

Een bron van Bloomberg die nauw betrokken zou zijn bij de acquisitie, zegt nu dat Microsoft de intentie heeft om een ‘aantal franchises’ wel voor PlayStation-consoles te blijven uitgeven. Zoals verwacht zal er natuurlijk ook een hap content alleen voor de Xbox consoles en pc verschijnen. De verwachting is dat men sowieso reeds uitgegeven titels zoals Call of Duty: Warzone zal blijven ondersteunen.

Ditzelfde is overigens ook uit het bericht van Microsoft te halen, waarin wordt gesteld dat mensen over de hele wereld en verschillende platforms genieten van Activision Blizzard-titels, en dat die communities in de toekomst ondersteund blijven worden.