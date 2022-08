Game Pass is er inmiddels alweer een aantal jaren en Sony lanceerde eind juni hun ‘antwoord’ op de dienst middels het uitgebreide PlayStation Plus. Het abonnementenmodel lijkt daarom steeds meer draagvlak te krijgen, maar volgens Sony zal het nog jaren duren voordat Game Pass een gevestigde concurrent heeft.

Deze opmerking komt uit documenten van de regelgevende instanties van Brazilië, die op dit moment Microsofts overname van Activision Blizzard onderzoekt. In dat onderzoek vroeg men om commentaar bij onder meer Ubisoft, Warner Bros. en dus ook Sony. Een gebruiker op ResetEra heeft het papierwerk bestudeerd.

Sony zegt dat dergelijke diensten zoals Game Pass – die veelvuldig etaleert dat nieuwe games vanaf dag één speelbaar zijn op de dienst – concurrentiebeperkend zouden zijn. Dit zou met name gelden voor uitgevers die hun games verkopen voor een vaste (hogere) prijs en daarom niet zouden kunnen opboksen tegen de relatief lage prijs van Game Pass.

Tevens zegt de Japanse gigant dat consumenten mogelijk ook benadeeld zullen worden, omdat de kwaliteit van games omlaag gaat. Sony stelt dat Game Pass over de afgelopen jaren 60-70% van de markt in hand heeft gekregen, waar dit in Brazilië zelfs gestegen is naar 70-80%, hoewel de dienst daar vooral succesvol is op pc. Daarom zou het volgens Sony jaren duren voordat er een gevestigde concurrent is voor Game Pass, zelfs met significante investeringen.

“They agree that subscription services compete with games purchased for a one-time fee. But they think that the lowest upfront costs of subscription services could be anti competitive in relation to publishers who recoup the significant investments in games by selling them for an upfront fee. They also think that this could harm consumers by reducing the quality of the games.

They believe that it would take several years for a competitor – even with substantial investments – to create a rival effective for Game Pass.”