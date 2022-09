Ken je Prey (2017) nog? De game waarin je een buitenaardse invasie trachtte tegen te houden op een ruimtestation, terwijl je zelf met allerlei bizarre krachten goochelde? Die game deed het behoorlijk goed bij de critici, maar stelde uiteindelijk teleur aan de kassa. Een van de redenen daarvoor zou achteraf gezien wel eens de misleidende titel kunnen zijn.

Door de game Prey te noemen, profileerden uitgever Bethesda en ontwikkelaar Arkane Studios hun game als een reboot – of toch op zijn minst spirituele opvolger – van het gelijknamige Xbox spel uit 2006. Een beslissing die eigenlijk tegen ‘false advertisement’ aanleunt, aangezien beide games bijzonder weinig concrete raakvlakken hebben.

Prey (2017) had immers meer gemeen met BioShock dan met zijn meer dan een decennium oudere naamgenoot. De naamkeuze was dan ook best bizar… en niet meteen gewild. Uit een recent interview blijkt dat de regisseur van Prey (2017), Raphaël Colantonio, absoluut geen fan was van de naam. Zijn mening werd echter niet gerespecteerd.

“Calling Prey Prey, that was very very hurtful to me. I did not want to call this game Prey, and I had to say I wanted to anyway in front of journalists. There is a bit of the artistic, the creative side that is insulted when you tell this artist: ‘You know your game? It’s going to be called Prey.’ And you go like, ‘I don’t think it should. I think it’s a mistake.'”