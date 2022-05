Elke week is er een gratis game te claimen in de Epic Games Store en hoewel het merendeel indies betreft, zit er af en toe een wat grotere titel tussen en dat is volgende week ook weer het geval. Epic Games heeft aangekondigd dat Prey volgende week gratis beschikbaar zal zijn.

Prey is een vrij hoog gewaardeerde titel die zeker de moeite waard is als je het nog niet gespeeld zou hebben. Maak dus gebruik van het aanbod, dat op 12 mei ingaat en tot 19 mei duurt. Je hebt dus een week de tijd om Prey te claimen en het enige wat je nodig hebt is een account.

Prey is overigens niet de enige game die gratis aangeboden wordt, ook Jotun: Valhalla Edition zal kosteloos verkrijgbaar zijn. Gezien het nu 6 mei is, heb je nog de tijd om ook de huidige gratis game binnen te halen, dat is Terraforming Mars.