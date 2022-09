Vorige week werd duidelijk dat Konami tijdens de Tokyo Game Show later deze maand een nieuwe game in een geliefde franchise zal aankondigen. Het zou echter om een wat kleinere game gaan en we weten nu mogelijk om wat voor titel.

De uitgever heeft in juni namelijk het handelsmerk ‘Suikoden’ opnieuw vastgelegd, wat nu pas boven water is gekomen. Nu gebeurt dat erg vaak en het is allesbehalve een indicator voor de aankondiging van een nieuw deel, maar gezien Yuji Kaji de onthulling op de Japanse beurs zal hosten, is er een goede kans dat we iets nieuws in deze reeks mogen verwachten.

Kaji is namelijk de stemacteur van Jowy in Suikoden 2 en Suikoden Tierkreis. Hij zal langskomen om een aankondiging te doen en met het opnieuw vastleggen van het handelsmerk, is het aannemelijk dat Konami iets van plan is met Suikoden. Gaat het om een nieuw deel of brengt de uitgever deze klassiekers terug?