Nu de gamescom voorbij is kunnen we ons opmaken voor de volgende grote gamebeurs en dat is de Tokyo Game Show. Konami heeft aangekondigd dat zij daar een nieuwe game gaan aankondigen in een zeer geliefde franchise.

De Japanse ontwikkelaar/uitgever heeft een groot aantal bekende series onder zich, waar veel gamers graag een nieuw deel van zien verschijnen. Daar vallen zoal Castlevania en Silent Hill onder. Dat Konami eventueel een nieuwe game gaat onthullen in een bekende serie zal dus bij velen goed in de smaak vallen.

Volgens bronnen van VGC moeten we echter niet teveel van de nieuwe titel verwachten. Het zal namelijk om een klein project gaan. Verwacht dus geen nieuwe game in de eerdere genoemde franchises of een nieuwe Metal Gear Solid, alhoewel al deze titels waarschijnlijk wel in ontwikkeling zijn.

Deze titels zullen vast op een latere datum worden onthuld.