Hoewel veel uitgevers al grote successen hebben weten te boeken met mobiele games, valt het voor Ubisoft tot op heden wat tegen. Ze brengen wel mobiele games uit, maar over het algemeen met weinig bombarie. Wild Arena Survivors is wellicht het meest extreme voorbeeld tot op heden. Wij hadden immers nog nooit van de game gehoord en sterker nog: het is reeds beschikbaar voor mobiele platformen.

Nu is de game nergens aan gelinkt, maar het is goed mogelijk dat het voorheen een Far Cry-game was. Website mobilegamer.biz wist dit te herleiden aan de hand van onder andere de artstyle, die duidelijk lijkt te zijn geïnspireerd door de Cubaanse omgevingen uit Far Cry 6. Volgens een insider zou de game voorheen Far Cry: Wild Call hebben geheten, iets wat je weer terugziet aan het Wild Call Festival dat in de game plaatsvindt.

De game is in eerste instantie (eerder) in bepaalde gebieden stilletjes uitgebracht onder de naam Wild Arena Survivors met als doel – als de game succesvol zou zijn – deze opnieuw uit te brengen met de Far Cry naam erop geplakt. Dat is dus niet gelukt, dus Ubisoft probeert de game nu wereldwijd aan de man te brengen om toch nog wat ontwikkelkosten terug te verdienen.

Check de launch trailer hieronder. Wild Arena Survivors is nu verkrijgbaar voor iOS en Android systemen.