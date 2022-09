Twitteraar Rebs Gaming deelde op Twitter nogmaals de Silent Hill screenshots die wij eerder deze week al konden delen, maar deze keer valt er daadwerkelijk wat te zien. Hoewel de afbeeldingen nog steeds niet van geweldige kwaliteit zijn, valt hier zeker wel Silent Hill 2 uit te halen. Ook mag duidelijk zijn dat dit nog steeds een work-in-progress-build is.

Het begint er steeds meer op te lijken dat Bloober Team daadwerkelijk bezig is met een remake van deze horror-klassieker. Het zal in ieder geval niet lang meer duren alvorens Konami de game officieel uit de doeken zal moeten doen, het blijft immers maar lekken rondom deze titel. Volgens Rebs Gaming mogen we binnenkort meer nieuws omtrent deze game verwachten.