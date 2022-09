Verschillende bronnen van VGC hebben bevestigd dat de opgedoken Silent Hill 2 remake afbeeldingen van insider Dusk Golem echt zijn. Deze komen uit een interne pitch demo van het Bloober Team, waarmee Konami werd overtuigd om de remake groen licht te geven. Het werk is inmiddels al ongeveer achttien maanden aan de gang.

De commotie begrijp ik eerlijk gezegd niet, want de kwaliteit is zo laag, dat je in feite niks ziet. De beelden zijn dan ook niet representatief voor het eindproduct. Als je op onze website zoekt naar Silent Hill, dan word je overspoeld met berichten over allerlei geruchten. Het wordt dus hoog tijd dat al het Silent Hill nieuws eindelijk officieel wordt gemaakt, want ontkennen heeft nu niet echt zin meer.