Er gaat al een lange tijd een gerucht rond dat Silent Hill weer nieuw leven ingeblazen zal worden. Tot op heden is het wachten op de officiële aankondiging en het blijkt nu dat de onthulling van de game mogelijk niet lang meer op zich zal laten wachten.

Konami zal tijdens de Tokyo Game Show een nieuwe titel aankondigen in een bekende franchise. Er wordt hier niet over gedacht dat het gaat om de Silent Hill remake, maar om een kleiner project. De remake zou volgens geruchten eind dit jaar worden onthuld tijdens The Game Awards of een PlayStation State of Play.

Verschillende bronnen van VGC laten nu weten dat de Silent Hill remake zelfs eerder aan het publiek zal worden getoond dan hiervoor werd aangegeven. Liefhebbers van de serie zitten al jaren te wachten op een nieuwe game in de bekende reeks en wellicht worden binnenkort hun gebeden dan echt verhoort.

Als de aankondiging snel zal volgen, zal dat mogelijk tijdens een nieuwe State of Play later deze maand zijn. Er gaan namelijk al lang geruchten dat er een nieuwe editie voor deze maand gepland staat.