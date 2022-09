Ubisoft is een wereldwijde onderneming die veel verschillende aandeelhouders kent. Ondanks dat veel partijen een belang in het bedrijf hebben, is Guillemot Brothers Limited de grootste aandeelhouder. Dit is het bedrijf van onder andere Yves Guillemot en zijn familie en hem kennen we natuurlijk als de CEO van de ontwikkelaar en uitgever.

Het Chinese Tencent heeft samen met Ubisoft aangekondigd dat ze een economisch aandeel van 49.9% in het bedrijf hebben genomen. Ook hebben ze 5% inspraakrecht verkregen. Het gaat overigens om Guillemot Brothers Limited waarin Tencent investeert. Deze investering zal het bedrijf helpen om het ‘kernaandeelhouderschap’ te versterken.

De investering is goed voor een totaalbedrag van 300 miljoen euro en Tencent krijgt geen plek in de raad van bestuur, ook zal het bedrijf niet de beschikking krijgen over vetorechten omtrent de zakelijke kant van Ubisoft. Dat blijft alsnog in handen van de Guillemot familie.

Met deze deal zullen de twee bedrijven meer intensief gaan samenwerken en het is onder andere bedoeld om Ubisoft op de Chinese markt te helpen. In het persbericht staat namelijk ook te lezen dat Ubisoft meerdere mobiele games in ontwikkeling heeft, alsook pc-titels in China wil gaan lanceren.