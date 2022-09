Gisteren heeft Sony de nieuwe PlayStation 5 firmware update uitgerold die met de nodige nieuwe features voor de console kwam. Ook hebben ze aangekondigd dat de mobiele PlayStation app later deze maand van wat nieuwe functies voorzien zal worden. Uiteraard vergeet Sony de PlayStation 4 niet en die is inmiddels ook van een nieuwe update voorzien: versie 10.0 om precies te zijn.

Heel bijzonder is deze update overigens niet, want het komt met twee nieuwe mogelijkheden. Zo kun je nu beter zoomen bij het gebruik van de webbrowser op de console. Daarnaast is de Remote play functie van een update voorzien, waardoor het gemakkelijker is om een toetsenbord en muis op je pc te gebruiken zodra je een game via Remote play speelt. De specifieke omschrijving vind je hieronder.