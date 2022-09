Nu de maand augustus achter ons ligt en we alweer even onderweg zijn in september, heeft Sony bekendgemaakt welke games het beste hebben verkocht in de afgelopen maand. Saints Row heeft het op de PlayStation 5 ondanks de gemengde kritieken goed gedaan. De game is namelijk op de eerste positie binnengekomen.

Een andere nieuwkomer is F1 Manager 2022, wat op zich best knap is. Een management sim is immers niet per se het meest populaire genre en ook kwam die game pas eind vorige maand uit. Verder zien we her en der nog wat nieuwkomers, maar het gros van de lijsten bestaat uit games die al lange tijd verkrijgbaar zijn.

Hieronder de top 10/20 per platformen, alsook de free-to-play games die het populairst waren.

PS5

Saints Row Grand Theft Auto V Cult of the Lamb F1 Manager 2022 Stray Cyberpunk 2077 F1 22 Among Us Gran Turismo 7 Madden NFL 23 FIFA 22 Thymesia Horizon Forbidden West Way of the Hunter Star Wars Jedi: Fallen Order Far Cry 6 Little Nightmares 2 Elden Ring Marvel’s Spider-Man: Miles Morales The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

PS4

FIFA 22 Minecraft Grand Theft Auto V The Sims 4 Stray Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us Part II Among Us F1 22 Dragon Ball Z: Kakarot The Witcher 3: Wild Hunt A Way Out Outlast The Crew 2 EA Sports UFC 4 Dragon Ball Xenoverse 2 Assassin’s Creed Odyssey F1 Manager 2022 Monopoly Plus Unravel Two

PS VR

Beat Saber Job Simulator Arizona Sunshine Rick and Morty: Virtual Rick-ality SUPERHOT VR Batman: Arkham VR Swordsman VR GORN DOOM 3 VR Marvel’s Iron Man VR

Free-to-play (PS5 + PS4)