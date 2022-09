Tijdens de Disney & Marvel Games Showcase heeft Skydance Media eindelijk een glimp laten zien van de nieuwe Marvel-game waar zij aan werken. Het betreft een cinematische trailer, waarin we al snel zien dat het spel zich af zal spelen in Parijs, op wat lijkt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Verder zien we een aantal rekwisieten voorbijkomen zoals Hydra documenten, Captain America’s schild en meer, met uiteindelijk de onthulling van Captain America, Black Panther en twee andere personages.

Skydance heeft nog niet onthuld op welke platformen we het spel zullen kunnen spelen of wanneer het spel beschikbaar zal zijn. We weten zelfs de naam van het spel nog niet eens. Mogelijk moeten we dus nog een lange tijd wachten totdat we meer leren over deze Captain America & Black Panther game.

Je kan de trailer hieronder bekijken.