Al voor de release van Riders Republic werd aangekondigd dat de BMX naar de game zou komen en het heeft even op zich laten wachten, maar lang zal het niet meer duren. Op woensdag 14 september zal het nieuwe seizoen, Freestylin’, van start gaan en dat brengt gelijk de BMX met zich mee.

Wel betreft het hier een component tegen betaling in het nieuwe seizoen, want de BMX is enkel beschikbaar voor kopers van de Year 1 Pass. Met de start van het nieuwe seizoen zullen er ook nieuwe disciplines naar de game komen en een volledig nieuwe zone: Area 52.

De game is ook tijdelijk gratis te spelen, meer informatie daarover kun je hier vinden.