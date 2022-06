Net als de afgelopen paar weken heeft Sony wederom een nieuwe PlayStation Store deal van de week klaargezet. Vorige week scheurde GRID Legends even langs als aanbieding en deze is nu vervangen door Riders Republic. Deze game verscheen afgelopen jaar in oktober en is via deze deal voor een prima prijsje binnen te slepen.

Zowel de Deluxe als de Ultimate Edition zijn namelijk van een flinke korting voorzien, die 60% bedraagt. Opvallend is dat de standaard editie van Riders Republic niet afgeprijsd is en hetzelfde geldt voor de Gold Edition.

Deze aanbieding is geldig tot en met 9 juni en zal dan hoogstwaarschijnlijk plaatsmaken voor een nieuwe deal. Mocht je gebruik willen maken van deze aanbieding, dan kan je via de onderstaande links direct naar de PlayStation Store toe.

Voor meer informatie over Riders Republic kan je bij onze review terecht. Kom je wat PSN-tegoed tekort voor je aankoop? Klik daarvoor hier.