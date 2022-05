De PlayStation Store deal van de week is al enkele weken achter elkaar vaste stek in de digitale shop van Sony en ook dit keer heeft men weer een nieuwe aanbieding klaargezet. De vorige deal omtrent Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin is daarmee verlopen, want die game heeft nu plaatsgemaakt voor GRID Legends.

Het gaat hier enkel om de standaard versie van de game, die voorzien is van een mooie 50% korting. Je kunt gebruik maken van deze aanbieding tot en met 2 juni. Zoals gebruikelijk kan je via de onderstaande link direct naar de PlayStation Store toe, mocht je hiervan willen profiteren.

GRID Legends PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €34,99

Als je meer wilt weten over GRID Legends, dan kan je daarvoor terecht bij onze review. Heb je nog wat meer PSN-tegoed nodig voor je aankoop? Dan kan je daarvoor hier terecht.