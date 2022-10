Codemasters heeft aangekondigd dat ze een nieuwe modus voor GRID Legends hebben uitgebracht, ‘Enduring Spirit’ genaamd. In deze modus krijg je een nieuw verhaal voorgeschoteld, waarbij je zult moeten racen in het nieuwe ‘GRID of Legends’-toernooi.

Je krijgt in deze modus acht thematische verhaalervaringen en gebeurtenissen voorgeschoteld, wat verspreid is over een multi-class endurance opzet. Tegelijkertijd worden er ook vier nieuwe voertuigen aan de ‘eclectic’-sectie van de game toegevoegd en dat zijn de volgende:

Bentley Speed8

Bentley Continental GT3

BMW V12 LMR

Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei.

Verder zijn er nog drie nieuwe carrière-gebeurtenissen, een groot aantal iconen, liveries en banners toegevoegd. Het pakket zit inbegrepen bij de Deluxe Edition van de game en anders is het los verkrijgbaar.