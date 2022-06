Vermaak je je nog steeds met GRID Legends, wellicht dat je dan ook wel zin hebt in een uitbreiding voor de game. Je kan nu namelijk ‘Valentin’s Classic Car-Nage’ kopen voor de racetitel.

De ster van de show van deze uitbreiding is de nieuwe modus: Classic Carnage. Dit is een Destruction Derby-achtige wedstrijd, waar het op je tegenstanders inrammen wordt aangemoedigd. Het biedt tevens een speciale serie aan race-events, die de helden uit de ‘Driven to Glory’-verhaalmodus opnieuw in de spotlights zet.

De eerste aflevering staat in het teken van Valentin Manzi, het personage dat tot leven wordt gebracht door de geprezen Britse acteur Ncuti Gatwa. Hij en de andere coureurs richten een ravage aan in acht verhalende Classic Car-Nage-events.

Buiten de nieuwe modus krijg je ook nog het volgende:

5 nieuwe voertuigen, inclusief de superleuke ijscowagen

4 nieuwe circuits op 2 locaties, inclusief het prestigieuze Yokahama Docks-circuit

8 nieuwe thematische Story Experiences

3 nieuwe Career Events

Plus nieuwe livery’s, iconen en banners

Nodig je je vrienden/vriendinnen uit voor online multiplayer, dan kunnen zij gratis gebruikmaken van de content van deze nieuwe uitbreiding die jij hebt gekocht. Om je te laten zien wat Valentin’s Classic Car-Nage inhoudt is er een video vrijgegeven, die je onderaan dit bericht kunt checken.

De nieuwe uitbreiding van GRID Legends is voor € 9,99 te koop voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.