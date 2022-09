Vandaag hebben we niet alleen een nieuwe Nintendo Direct uitzending, ook zal er een nieuwe State of Play plaatsvinden. Sony heeft dit vannacht via Twitter aangekondigd.

De uitzending zal om 23:59 uur beginnen, dus het is een latertje. De show duurt in totaal 20 minuten en bevat updates omtrent 10 aankomende games.

Ook zullen er nieuwe titels aangekondigd worden en de focus qua platformen ligt op de PlayStation 4, PlayStation 5 en PlayStation VR2.