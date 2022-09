In juli kondigde Microsoft aan dat ze bezig waren met Discord om de service in de Xbox te integreren. Nu twee maanden later is het moment daar, want Microsoft heeft aangekondigd dat Discord Voice nu beschikbaar is op de Xbox One en Xbox Series X|S.

Met deze update is het mogelijk om met iedereen te chatten op Discord via de voice kanalen. Ook kun je deelnemen aan groepsgesprekken, waardoor je gemakkelijker met vrienden kunt communiceren buiten de Xbox om.

Om dit te realiseren dien je via de mobiele Discord app je account aan je Xbox te koppelen. Als je dit eerder al hebt gedaan, dan zal het automatisch in orde gemaakt worden en kun je de functionaliteit gebruiken.