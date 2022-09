Tijdens Call of Duty: Next heeft Activision Call of Duty: Warzone Mobile officieel aangekondigd en laten zien. In deze mobiele game keren we terug naar de roemruchte Verdansk map, die we natuurlijk uit de eerste Warzone kennen.

In de onderstaande trailer krijg je de eerste beelden te zien en het oogt voor spelers van Warzone natuurlijk zeer herkenbaar. De gameplay beelden die eveneens getoond werden, maar nog niet op YouTube staan, zijn gebaseerd op de alpha versie. Dit is ook de fase waarin de game momenteel verkeert.

Qua gameplay is alles vergelijkbaar met wat we al kennen van de console- en pc-versie, dus killstreaks, de gulag, finishing moves en nog veel meer. Warzone Mobile wordt gespeeld met 120 spelers tegelijk, wat vrij ongebruikelijk is voor mobiele Battle Royale games.

Interessant is ook dat de progressie die je boekt in de mobiele game gekoppeld is aan de andere Call of Duty-games en vice versa, waardoor je niet met gefragmenteerde voortgang zit met betrekking tot wapens, Battle Pass en meer.

Wanneer Call of Duty: Warzone Mobile uitkomt is nog niet bekend.