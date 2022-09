Recent heeft Konami het handelsmerk Suikoden opnieuw vastgelegd en toen werd al gesuggereerd dat de uitgever iets nieuws in de reeks zou aankondigen tijdens de Tokyo Game Show. Dit blijkt inderdaad te kloppen, want de uitgever heeft een remaster van Suikoden I & II aangekondigd.

De bundel zal in 2023 verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Bij de aankondiging hoort natuurlijk een trailer en die kan je hieronder bekijken. Gezien het een remaster betreft mag je een upgrade in de graphics verwachten en ook zullen de games voorzien zijn van quality of life verbeteringen.

Verder is het geluid van de games geoptimaliseerd en de games zullen gebruikmaken van autosaves, een conversatie log en battle fast-forward, wat het net even wat toegankelijker moet maken.