Eerder dit jaar werd de Resident Evil 4 remake aangekondigd door Capcom en toen werd duidelijk dat de game in ontwikkeling is voor current-gen platformen. Capcom heeft nu echter aangegeven dat ze de game ook in de maak hebben voor de PlayStation 4.

Dat is voor gamers die nog niet zijn overgestapt naar de PlayStation 5 natuurlijk goed nieuws, maar opvallend genoeg heeft Capcom de game niet in ontwikkeling voor de Xbox One. Wat de reden hiervan is, is niet helemaal duidelijk.

De release van de Resident Evil 4 remake staat gepland voor 24 maart 2023.