Capcom deelt verkoopcijfers van verschillende Resident Evil-games

De Resident Evil-games blijven hard gaan en Capcom beseft dit maar al te goed! De ontwikkelaar heeft nu in een officieel bericht wat updates gegeven over de verkoopcijfers van de recente games in de reeks en die bewijzen nog maar eens dat de franchise enorm populair is.

We beginnen met een algemeen totaal: sinds het begin van de franchise in 1996 zijn er in totaal al meer dan 167 miljoen games over de toonbank gegaan! Specifiek dan staat er ook te lezen dat Resident Evil 7 en Resident Evil 2 Remake beiden boven de 15 miljoen verkochte exemplaren zijn gestegen. Resident Evil 8: Village heeft er meer dan 11 miljoen en bij Resident Evil 3 Remake staat de teller boven de 10 miljoen.

Resident Evil 4 Remake, de meest recente game in de reeks, heeft ook 10 miljoen verkochte exemplaren bereikt en om dat te vieren deelde de ontwikkelaar onderstaande video.