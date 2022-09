Met het Uitbreidingspakket voor Nintendo Switch Online krijg je naast Nintendo 64 games ook een leuke collectie SEGA Mega Drive titels. Onlangs hebben we tijdens de Nintendo Direct gezien dat er weer een paar toppers van de Nintendo 64 onderweg zijn, maar in de tussentijd hoeven we in ieder geval niet stil te zitten.

Je kan nu namelijk aan de slag met The Story of Thor, Alisia Dragoon en als kers op de taart Earthworm Jim. The Story of Thor is een titel die al meerdere keren opnieuw is uitgebracht in diverse collecties en ook op Nintendo’s Virtual Console.

Alisia Dragoon valt in het rijtje cultklassiekers en was recent ook beschikbaar op de Mega Drive Mini. Earthworm Jim is überhaupt een graag geziene platformer, dus het is wat ons betreft leuk dat die game nu ook inbegrepen zit in het Uitbreidingspakket.

Bij deze aankondiging heeft Nintendo ook een korte video uitgebracht, waarin de drie titels wat meer worden uitgelicht.