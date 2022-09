Nintendo heeft sinds de release van het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket verschillende Nintendo 64 games aan de bibliotheek toegevoegd. Ze zijn nog niet klaar, want we mogen dit jaar nog drie toevoegingen verwachten en minimaal zes games in 2023.

De line-up is tijdens Nintendo Direct bekendgemaakt en bevat verschillende Mario Party games, alsook de absolute topper GoldenEye 007. De details hieronder:

2023

Pilot Wings 64

Mario Party

Mario Party 2

2023

Mario Party 3

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2

1080 Snowboarding

Excitebike 64

Goldeneye 007

Een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket is voldoende om de games te kunnen spelen. Voor een abonnement kan je hier terecht.