De Nederlandse ontwikkelaar Rusty Lake heeft aangekondigd dat hun game The Past Within op 2 november zal verschijnen voor pc, Mac, iOS en Android. Het gaat hier om een coöperatieve puzzelgame, waarin twee spelers samen moeten werken om puzzels op te lossen en de plannen van Albert Vanderboom moeten ontrafelen.

Het interessante van deze titel is dat de ene speler zich vastbijt in het verleden daar waar de ander zich juist op de toekomst stort. Door in twee tijden op onderzoek uit te gaan, is het mogelijk het mysterie op te lossen, waarbij samenwerken natuurlijk centraal staat.

Bekijk hieronder een trailer van The Past Within. Mocht je benieuwd zijn naar de game, dan kun je nu een demo uitproberen via Steam. Daarvoor kan je hier terecht.