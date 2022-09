Afgelopen week kondigde Blizzard een nieuwe hero aan voor het inmiddels uitgebreide roster van Overwatch 2: Kiriko. Zij is van Japanse komaf en is een Support personage. Heel veel meer dan dat wisten we eigenlijk nog niet, maar daar komt nu middels twee video’s wat verandering in.

In de eerste duikt Blizzard dieper in de achtergrond van Kiriko. Zij is opgegroeid onder de zorg van haar oma en moeder, en beiden hadden unieke instellingen. Zo focuste haar oma zich meer op het genezen van anderen met behulp van de Kitsune, terwijl haar moeder zich bezighield op het perfectioneren van zwaardtechnieken. Kiriko kon uiteindelijk niet kiezen wat beter bij haar zou passen en koos voor beide levenswijzen.

Dit zien we ook duidelijk terug in haar speelstijl, wat weer terugkomt in de tweede video. Hierin bespreken twee ontwikkelaars Kiriko en haar vaardigheden. Zij wordt omschreven als een ‘Battle Healer’ en is dus geen healer dat ver achter de linies teamgenoten geneest. Zij is aan de frontlinie bezig en kan zich daarnaast erg goed bewegen.

Ze geneest haar teamgenoten door papieren talismans te werpen, maar kan tegelijkertijd ook zichzelf staande houden met het gooien van een kunai. Ze kan daarnaast naar teamgenoten transporteren om snel de kritieke toestand aan te pakken. Check de video’s om nog meer te weten te komen.