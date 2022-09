Klusjes doen in het echte leven is niet altijd even leuk, maar gooi dat in een virtuele wereld met duidelijke objectivs en progressie, en je hebt een succesformule in handen. We zien de laatste jaren steeds meer dat ‘klusjes’ simulatie games zoals PowerWash Simulator en House Flipper steeds populairder worden. Laatstgenoemde krijgt een vervolg in 2023 genaamd, je raadt het al, House Flipper 2.

Ontwikkelaar Frozen District heeft de eerste gameplay trailer uitgebracht en die laat zien wat je allemaal te wachten staat als klusjesman, interieur designer en verkoper in één. De graphics zien er wat gelikter uit vergeleken met het eerste deel en het spel zal uiteraard voorzien zijn van de nodige toevoegingen en verbeteringen.

Het spel zal worden uitgebracht op de Xbox Series X|S, PS5 en pc. Je kan de gloednieuwe gameplay trailer hieronder bekijken.