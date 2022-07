Review | PowerWash Simulator – De ene simulator na de andere vliegt ons om de oren en heel gek is dat niet. Het virtueel naspelen van een bepaalde baan of werkzaamheden is op één of andere manier wat mensen in hun vrije tijd heel erg leuk vinden om te doen. We hoeven je ook niet te vertellen dat er door de jaren heen de nodige opmerkelijke titels in het kader van een simulator zijn verschenen en we hebben er weer eentje: PowerWash Simulator. Een game waarin je met een hogedrukspuit allerlei smerige objecten en gebouwen moet schoonmaken. Klinkt heel erg suf, is het allesbehalve!

Jouw eigen schoonmaakbedrijf

PowerWash Simulator is al een vrij lange tijd beschikbaar op pc, waarop het via early access toegankelijk was. Recent is de game echter officieel uitgekomen als volledige titel en de game verscheen ook direct op de Xbox One en Xbox Series X|S. Reden genoeg voor ons om aan de slag te gaan als een professioneel schoonmaker, waarbij we de meest uiteenlopende objecten weer teruggebracht hebben naar een brandschone staat. Het concept van de game is ontzettend eenvoudig, maar heeft een verslavende werking waardoor het heel erg leuk is om te spelen. Het is de ultieme game om mee te ontspannen en de reden daarvoor zit hem in de gameplay die simpelweg zen is.

PowerWash Simulator is voorzien van een aantal modi, waarbij de carrièremodus de hoofdmoot vormt. Hierin start je als het ware je eigen schoonmaakbedrijf, maar verwacht daar niet teveel van. Je krijgt in het menu namelijk klussen voorgeschoteld en het is aan jou om van klus naar klus te gaan en alles schoon te maken. Dat gedaan, dan krijg je vanzelf nieuwe opdrachten voorgeschoteld en dat concept blijft zich de gehele game herhalen. Met tientallen klussen ben je ook wel even zoet, want het gros weet je al snel een uur of meer bezig te houden. Het gaat namelijk om behoorlijk omvangrijke objecten die je schoonmaakt.

Spuiten maar

Zodra je op de locatie van een klus aankomt, kun je gelijk aan de slag met de tools die je tot je beschikking hebt. In eerste instantie is dat een relatief kleine hogedrukspuit, waarmee je je werk prima kunt doen. Later in de game krijg je steeds grotere objecten voor je kiezen en dan is het handiger om meer krachtigere hogedrukspuiten te gebruiken. Die kun je in de shop kopen, maar daarvoor heb je natuurlijk wel centen nodig. Die verdien je weer door de klussen te voltooien en hoe meer werk je doet, des te meer geld het oplevert. Het loont dus absoluut om elke klus 100% schoon te maken, want elke cent kan van pas komen.

Als je een beetje een leuke spaarpot hebt opgebouwd kun je na enige tijd een krachtigere hogedrukspuit kopen en dat proces herhaalt zich een paar keer. Tegen het einde van de game heb je de beschikking over een aantal spuitsystemen die voor verschillende situaties geschikt zijn. Om daar nog een schep bovenop te doen, kun je ook nog verschillende uiteindes voor je hogedrukspuit aanschaffen. Hierbij verandert de druk op de waterstraal, dus als een hardnekkig stukje vuil niet gemakkelijk weggaat is het handig om over te kunnen schakelen naar een alternatieve spuit, die effectiever is.

Uiteraard ontbreekt het ook niet aan zeep, die verkrijgbaar is voor verschillende soorten vuil en oppervlaktes. Dit alles kun je on-the-fly in de winkel aanschaffen, zodat je ook tijdens de klus je voorraden kunt aanvullen. Let echter wel op dat deze schoonmaakmiddelen niet oneindig op voorraad zijn, dus het loont om enigszins voorzichtig om te springen met het spul dat verkrijgbaar is. Is het schoonmaakmiddel eenmaal op? Je zult dan niet vastzitten in de game, want er is altijd een waterspuit die zijn werk doet bij bepaalde soorten vuil, het kan alleen een stuk langer duren. Erg is dat niet, want het schoonspuiten van objecten is namelijk ontzettend ontspannend.

Met hulp aan de slag

We hebben uren in de game gespendeerd aan het schoonspuiten van de vele objecten die de game rijk is en het kwam bij momenten voor dat we 4 uur bezig waren met het schoonmaken van een compleet pand. Klinkt als erg lang, maar de tijd vliegt als je eenmaal bezig bent. Het verschil dat je ziet ontstaan tussen aanvang en afloop is wat heel erg bevredigend werkt en ook een verslavend effect heeft, waardoor je na elke klus toch alvast even aan de volgende gaat beginnen. Fijn is ook dat je meerdere klussen tegelijkertijd kunt doen, dus als je een object even zat bent ga je gewoon met de ander aan de slag.

En om het nog wat gezelliger te maken, is het mogelijk om PowerWash Simulator met meer man te spelen. In de carrière kun je met z’n tweeën aan de slag. Speel je een van de andere drie modi, dan kun je zelfs met zes man in totaal aan het werk. Dit gaat natuurlijk vele malen sneller en kan ook erg gezellig zijn. En over die andere modi gesproken. Hieronder valt het schoonmaken van bijzondere objecten, zoals een maanwagentje of een stoomtrein. De gameplay is identiek aan de carrièremodus, maar de objecten zijn wat unieker. Ook kun je reeds voltooide klussen opnieuw spelen via de vrije modus en als je de uitdaging aan wilt gaan, kan je proberen een tijd te zetten in een soort time trial.

Tot in de puntjes boenen

De drie modi naast de carrièremodus zijn vooral meer van hetzelfde, dus verwacht daarin geen bijzonderheden. Het is een leuke extra om je eventueel langer met de game bezig te kunnen houden als je de carrièremodus hebt uitgespeeld. Ook is het een game die zich perfect leent voor extra content, er zijn immers onnoemelijk veel objecten te verzinnen die ook schoongemaakt kunnen worden. Maak je overigens geen zorgen over de aanwezige content, want er zijn tientallen levels om te voltooien. De carrièremodus is op zichzelf goed voor rustig 25 uur aan gameplay, dus met de speelduur zit het wel goed.

Wat ook opvalt is dat ontwikkelaar Futurlab goed nagedacht heeft over hoe ze de gameplay presenteren. In eerste instantie is het heel erg duidelijk wat vies is en wat niet, maar als je tegen 98% zit qua schoonmaken van de klus, dan wordt het erg lastig om te zien wat nog schoongemaakt moet worden en wat niet. Gelukkig kun je met een druk op de knop naar voren halen wat nog vuil is, waardoor je op een relatief eenvoudige wijze de laatste restjes kunt aanpakken. En om daar nog een schep bovenop te doen, als je op je tablet kijkt kun je de vele losse onderdelen die niet voltooid zijn selecteren, die dan automatisch oplichten in het level. Best handig.

Deze twee elementen voorkomen dat je je tegen het einde van een level een ongeluk zoekt naar één laatste puntje dat je misschien gemist hebt. Iets wat nog weleens een euvel kan zijn in simulatorgames. Kortom, een fijne en gewenste toevoeging, ware het niet dat het oplichten van vuile plekken soms niet werkt. Met name bij het hervatten van een reeds gestarte klus kan het voorkomen dat het pas na een paar minuten plots functioneert. Ook komt het voor dat het niet optimaal zijn werk doet, waarbij vuile plekken alsnog moeilijk zichtbaar zijn door de belichting in het level. Dit is echter een minimalistisch puntje en valt vooral onder mierenneuken. Wel is het vreemd dat het voor kan komen dat net aangeschafte producten in de shop niet altijd direct beschikbaar zijn in je keuzemenu, wat soms wat hinderlijk kan zijn.

Schitterend en brandschoon resultaat

PowerWash Simulator moet het met name van de ontspannen gameplay hebben, want audiovisueel doet het niet echt hele bijzondere dingen. Van echt muziek is geen sprake en de eventuele deuntjes kunnen soms op je zenuwen werken, met name in het geval van de draaimolen. Het geluid van de hogedrukspuit werkt dan gek genoeg weer erg ontspannend. Visueel is het een degelijk game wat komt door de haarscherpe 4K resolutie, waarin je het werk in een framerate van 60fps ervaart. Het hanteert een ietwat cartoony stijl, maar dat past wel bij de algehele toon van het spel.

Gespeeld op: Xbox Series X.

Ook beschikbaar op: Xbox One, Xbox Series S en pc.