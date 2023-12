Na gratis Final Fantasy en Tomb Raider DLC, bracht FuturLab nog betaalde SpongeBob SquarePants en Back to the Future content naar PowerWash Simulator. Dat allemaal gespeeld en zin in iets nieuws? Dan raden we je aan de game op te starten.

De ontwikkelaar heeft namelijk een gratis cadeau voor iedereen: een nieuw level in teken van de feestdagen. Dit level heet Santa’s Workshop. De werkplaats van de Kerstman is na al het harde werk voor de kerstdagen wel toe aan een schoonmaakbeurt. Dat is wat jij nu kan gaan doen.

De content is geheel gratis te downloaden via de platformen waarop de game verkrijgbaar is. Het betreft ook een grote klus, want het level bestaat uit meer dan 500 objecten om schoon te maken. Verder bevat de gratis content nog wat cosmetische extra’s. Hieronder een trailer om een indruk te krijgen.