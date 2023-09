Verschillende bekende franchises hebben zich al verbonden aan PowerWash Simulator. Het lijkt er echter op dat het einde nog lang niet in zicht is, want nu staat een bekende filmreeks op het punt om het PowerWash-universum te betreden.

Binnenkort wordt er opnieuw extra content voor deze schoonmaakgame uitgebracht. Dit keer zul je objecten uit de Back to the Future-franchise moeten schoonmaken. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar we weten wel dat de DLC € 7,99 zal kosten.

Er is ook een aankondigingstrailer uitgebracht voor de extra content, die je hieronder kunt bekijken