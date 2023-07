Recentelijk is PowerWash Simulator voorzien van nieuwe content, maar er staat nog meer nieuwe content op de planning. FuturLab heeft de roadmap voor dit jaar bijgewerkt, zodat we een beter idee hebben van wat we kunnen verwachten en wanneer het ongeveer uitkomt.

Het was al bekend dat er Warhammer 40,000 content onderweg is naar PowerWash Simulator. Nu weten we dat deze content in het laatste kwartaal van dit jaar beschikbaar zal worden gesteld. Daarnaast staat er ook nog andere betaalde DLC gepland voor het derde kwartaal van 2023. Wat we hiervan kunnen verwachten, is echter nog niet bekend.

Hieronder kun je de meest up-to-date roadmap bekijken om te zien wat er dit jaar allemaal op stapel staat voor PowerWash Simulator.